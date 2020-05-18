Як Київ допомагає польській економіці

Чомусь ми допомагаємо не українській економіці…

Київ дуже любить купувати польські трамваї Песа. У 2016 Київ купив 10 трамваїв. У 2017 вже 40. І ще 10 2019. В цілому, за 4 роки Київ витратив приблизно 3 млрд грн (трохи більше 100 млн дол) на закупівлю польських трамваїв.

Про це пише Павло Вернивский у статті для видання «Хвиля»

Коли Песа отримує замовлення від Києва, частина цих грошей йде на зарплати своїм робітникам. Частина грошей йде у вигляді податків в польський бюджет.

Значна частина грошей йде на оплату комплектуючих. Якісь комплектуючі закуповуються в самій Польщі, а щось закуповується за кордоном.

Все що закуповується у Польщі, дає дохід польським постачальникам Песы і можливість платити зарплати і податки.Песа так само користується банківськими, страховими та іншими логістичними послугами.

І це теж зайнятість і податки!

Ще дуже важливо розуміти, що коли робітники Песы і її постачальників отримують зарплати, то вони їх витрачають на купівлю їжі, одягу, послуг відпочинку і розваг.

Частина з цих грошей теж повертається в польський бюджет у вигляді податків.Так само потрібно врахувати, що трамвай це товар з тривалим терміном служби.

А виробники таких трамваїв заробляють не тільки на продажу товару, але і на його обслуговування протягом всього терміну служби.

І це теж відбивається на доходах компанії, податки, зайнятість.Фактично виходить, що Київ своїм замовленням допомагає не своєї, а польській економіці.

От взяти для прикладу тендер 2017.

Тоді участь у цьому тендері брало два учасника: польська Песа і львівський Електрон.Тоді поляки виграли з перевагою всього у 1 тис грн.

Посилання на результати тендеру: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-05-31-000423-aДа, Київ заощадив 1 тис. грн. на закупівлю трамваїв.

Тільки, на жаль, Київ не порахував, скільки податків недоотримає бюджет.Скільки не буде створено робочих місць.

Так само Київ не порахував, скільки він пізніше витратить грошей на обслуговування цих трамваїв. Просто все у нас звикли вважати примітивно і прямолінійно.А непрямі витрати і збитки у нас точно не вважають.

Ще цікавий факт, що в 2018 року державний Польський фонд розвитку придбав 100% частку компанії Песа.Ця компанія знаходиться в державній власності.

Так, ми купуємо трамваї у державних компаній, при цьому усередині країни панує божевілля на приватизації.

А знаєте, що найгірше? У самій компанії Песа працює приблизно 800 українців.

Виходить, що наші громадяни їдуть за кордон в пошуках роботи, тільки тому що Києву хочеться купувати польські трамваї!А тепер скажіть, хіба ці 800 чоловік не могли б працювати вдома?

Не могли б отримувати зарплату будинку, платити податки в український бюджет і потім витрачати гроші в українську економіку?

Для цього потрібно просто купувати українські трамваї. Та навіть, якщо не хочеться купувати трамваї львівського Електрона, то чому тоді не поставити умову перед поляками, що купувати їх трамваї будемо тільки якщо збірка буде в передмісті Києва!

І ці 800 людей будуть їздити на роботу в Польщі, а вже в Київ!!!

І тут дуже цікаво спостерігати різницю між нами і поляками. У минулому році коли Варшава оголошувала тендер на покупку 200 трамваїв, то тендер виграла не Песа, а корейська компанія Hyundai Rotem.

Однак корейці виграли з обов’язковою умовою, що не менше 40% вартості трамвая має бути створено в межах Польщі.

Тільки навіщо над цим думати? Навіщо, якщо Песа дасть невеликий відкат за покупку їх трамваїв? Тоді і польської компанії добре. І українському чиновнику теж. Ось тільки для України це погано.

Знаєте, мені дуже шкода, що у нас весь патріотизм зводиться не до бажанням побудувати успішну процвітаючу країну, а до примітивної показовості.

Досить говорити українською мовою і носити вишиванку, але при цьому за відкати нишком здавати економічні інтереси країни в цілому.