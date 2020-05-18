Два великих політичних невдахи пандемії — The Washington Post

Багато політичні лідери зіткнулися з тим, що їх популярність під час пандемії Covid-19 різко зросла.

Двома великими винятками стали президент США Трамп, рейтинги якого в опитуваннях громадської думки значно скоротилися в останні тижні, і російський правитель Володимир Путін, який нещодавно зафіксував найнижчий рейтинг схвалення з вересня 1999 року.

Звичайно, політика США і політика Росії істотно розрізняються. Але в управлінні кризою в галузі охорони здоров’я Трамп і Путін здійснюють одні і ті ж помилки.

Про це пише в редакційній статті The Washington Post.

Як і президент США, Путін спочатку применшував загрозу нового коронавіруса, уклавши, що він скоротив її, перекривши кордон Росії з Китаєм.

Коли почався сплеск інфекцій, Путін відреагував на це піар-наступом, з’являючись на телебаченні майже кожен вечір, але утримуючись при цьому від конкретних дій.

Замість цього він делегував відповідальність регіональним губернаторам Росії.

«Звучить знайомо?» — запитує редакції американської газети, вказуючи, що в США, принаймні, є багато здібних губернаторів штатів, які частково компенсували дії Трампа.

Їх російські колеги — в основному, лакеї Путіна, — вважає видання, яким не вистачає ресурсів або навичок для боротьби з коронавірусом.

Путін вже намагається зняти обмеження на економіку.

У минулий понеділок, коли було зареєстровано 11 656 нових випадків, він сказав росіянам, що пора повертатися на роботу.

Збитки для російської економіки Путін посилив, вступивши у війну цін на нафту з Саудівської Аравією, яка призвела до зниження цін до історичних мінімумів.

За оцінками МВФ, російська економіка скоротиться на 5,5% в цьому році, і значна частина резервів в іноземній валюті, які режим накопичив в останні роки, буде виснажена.

«Сам Путін зіткнувся з двома великими проблемами на додаток до падіння рейтингу в опитуваннях», — пише The Washington Post, нагадуючи про перенесення референдуму, який ратифікував би конституційні зміни, що дозволяють Путіна залишатися при владі до 2036 року, і те, що Путін не зміг провести таке очікуване святкування перемоги СРСР над нацистською Німеччиною, яке повинні були відвідати такі світові лідери, як китайський лідер Сі Цзіньпін і глава Франції Еммануель Макрон.

Мало хто пророкує, що пандемія призведе до падіння Путіна.

Але також немає ніяких ознак того, що його режим незабаром встановить контроль над вірусом. Росіяни, як і американці, страждають від смертельних наслідків поєднання самовпевненості і безвідповідальності свого президента.

Різниця в тому, що американці можуть проголосувати за зміни в листопаді.