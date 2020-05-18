Україну знищує бригада жадібних бездарних аморальних виродків на чолі з Зеленським — експерт

Персональну відповідальність за все що відбувається і наростаючу катастрофу несе президент Зеленський.

Відбувається те, що наш державний механізм активно пожирає країну подібно до гангрени.

Таку думку висловив сьогодні у Фейсбуці політичний експерт Олександр Кочетков.

Це є прямим наслідком негативної кадрової селекції, проведеної усіма президентами України, але надзвичайно посилилася в період П. Порошенко і Ст. Зеленського.

Наочний приклад. Можна ставитися до «95 кварталу» по-різному, але безумовно, що там зібралися яскраві талановиті у своїй сфері люди.

І ті деякі, які додалися до складу «Кварталу», теж талановиті. В системі Р. Ахметова працюють грамотні люди недурні, вже вибачте, але сумнівні схеми, подібні «Роттердаму +», придумують не дурні.

І ось з системи Ахметова висувають претендентів на пост прем’єр-міністра, права рука кварталовского президента А. Єрмак відбирає не грамотного і яскравого, а сірого і млявого, а потім сам В. Зеленський погоджується з таким катастрофічним прем’єром замість того, щоб обуритися: кого ви мені підсовуєте, він же нудний і дурний!

В результаті в найжорстокіший системну кризу уряд України очолює Д. Шмигаль…

Крім внутрішньої установки на інтеграцію у владу бездарних і слухняних, за останні шість років туди масово рвонули люди гранично аморальні.

Вони охоче надягають будь-які маски — «патріотів», «нових облич», «іноземних фахівців», але головна їх мета — особисте збагачення будь-якою ціною.

У них немає ніяких червоних ліній, навіть якщо вони знають, що чогось робити не можна, вони це роблять — з особистої вигоди і по команді зверху.

Знову забійний приклад: Нафтогаз України не надає документів і не допускає до себе слідчу комісію ВР України і Рахункову палату України, які хочуть розібратися з фактами недоплати до держбюджету понад 70 млрд гривень.

Це сума, яка більше горезвісних траншів МВФ, гроші нам потрібні, як повітря, але керівництво Нафтогазу плювати хотіло на закон і все на світі, бо має підтримку офісу президента.

Силовики, відповідно, вважають за краще не втручатися. Урядом керує, нагадаю, млявий боязко прем’єр. А суспільство більше хвилює Голодомор в минулому, ніж голод майбутній.

Це вже не збої в держуправлінні. Це — кричуща деградація державних інституцій. Саме це мають на увазі С. Дацюк та інші експерти, які стверджують, що країна вже загинула, просто ми цього поки не помітили.

Персональну відповідальність за все що відбувається і наростаючу катастрофу несе президент Зеленський.

Як і за те, що ніколи досі глава президентського офісу, включаючи навіть Ст. Медведчука і Ст. Балогу, не мав такого жахливого впливу на все, що відбувається в країні, в першу чергу, на офіційні і тіньові фінансові потоки.

Ніякі агенти Кремля не здатні знищити Україну.

Але це під силу бригаді жадібних бездарних аморальних виродків при владі з українськими паспортами в кишенях.