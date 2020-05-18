За вбивство чернівецького авторитету «Пачі» в розшук оголошено Грека

Шевченківський районний суд Чернівців задовольнив клопотання правоохоронців щодо надання дозволу на затримання з метою приводу до палацу правосуддя для обрання запобіжного заходу 38-річного уродженця Сумщини Андрея Грека, якого підозрюють в організації замовного вбивства (п. 12 год. 2 ст. 115 КК України) буковинського кримінального авторитету Євгена Боршана на прізвісько «Пача».

Відомості про це розміщені у профайлі Андрея Григоровича на сайті Міністерства внутрішніх справ, де він обліковується як особа, що переховується від правоохоронців. Згідно із ними, офіційною датою зникнення Грека з «радарів» силовиків вважається 14 травня 2020 року, втім фактично встановити місцеперебування достойника не можуть понад місяць.

(Андрій Грек)

Нагадаємо, що на ймовірну причетність Андрея Грека до організації та замовлення зухвалого вбивства 4 квітня 2020 року в Чернівцях місцевого кримінального авторитета «Пачі», серед інших версій, відпочатку вказували співрозмовники Dетектив-Info після здійснення гучного злочину. Вона почала знаходити своє підтвердження «по гарячих слідах», коли затримали пособників замасі на Боршана, один з яких зголосився на співпрацю зі слідством та розповів відомі йому обставини подій, а також постфактум загратування ймовірного кілера Олега Мухи.

Згідно із поточною лінією слідства, ідея ліквідації «Пачі» виникла у Грека, коли вони «зарубилися» через питання, пов’язаність язане з встановленням контролю над ринком наркозбуту на території Буковини. А після того, як Боршан побивши опонента, останній виїхав з України та разом із поплічником Олегом Григорківим на прізвисько «Сліпий» розпочав планування помсти «авторитету», знаходячись «в екзилі».

Для цього Грек та Григорків придбали автівки, дістали зброю, підшукали спільників та стрільця, а також влаштували засідку біля стоянки на вулиці Воробкевича в Чернівцях, куди періодично навідувався «Пача».

Близько 13 години 4 квітня 2020 року зі спеціально облаштованої схованки в салоні мікроавтобусу марки «Mersedes Vito» снайпер двічі поцілив у бік авторитету з мисливського карабіну. Одна з куль потрапила в живіт, смерть Боршана констатували на операційному столі в лікарні.