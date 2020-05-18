Разумков зізнався, як навчився переконувати Зеленського

Спікер парламенту Дмитро Разумков розповів, чи можна переконати президента України Володимира Зеленського в тому, з чим він не згоден.

Разумков зазначив, що він щонайменше раз на тиждень особисто бачиться з Зеленським.

«Якщо ми говоримо про телефонних розмовах, то набагато частіше», — підкреслив він.

Щодо питання журналістів про те, чи можна лідера України переконати в тому, з чим він не згоден, Разумков дав ствердну відповідь.

«Можна. І це нормальна ситуація, коли ти переконуєш або тебе переконують. Завжди треба шукати спільну позицію, до якої прагнути. І якщо в тебе аргументи, то тебе почують колеги. Якщо будуть у них аргументи, ти повинен почути їх. Це теж нормально. Це нормальний процес», — сказав спікер парламенту.