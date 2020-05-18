Філатов: При «поганому Петі» я відкрив п’ять тролейбусних маршрутів, а «при хорошому Вові» – жодного

Адміністрація екс-президента України Петра Порошенка краще співпрацювала з представниками місцевого самоврядування, ніж нинішня влада. Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов.

За словами міського голови, команда Порошенком вела конструктивний діалог з представниками місцевого управління на відміну від адміністрації президента Володимира Зеленського.

«Так от, я завжди повторюю, що при «поганому Петі» я відкрив п’ять нових тролейбусних маршрутів… П’ять! Це був колосальний обсяг. А «при хорошому Вові» – жодного. Тому що у нас є проблеми з фінансуванням. Нас постійно намагається «підстригти» центральна влада. Хоча при Петрі Алексеевиче щоразу також при прийнятті міського бюджету ми їздили і до нього, і в Кабмін, і Верховну Раду, сварилися», – заявив мер.

При цьому Філатов відзначив, що екс-президент приніс йому і його близьким «чимало горя».