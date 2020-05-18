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Активісти закидали офіс Гордона яйцями через скандальні інтерв’ю

19.05.2020

Активісти незадоволені, тім, що Дмитро Гордон «легітимізує терористів та пособників окупантів»

Громадські діячі, журналісти та активісти прийшли до офісу видання «Гордон» після інтерв’ю з ексватажком терористичної організації «ДНР» Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Стрім з місця події веде журналіст «Громадського» Богдан Кутєпов.

 

Біля офісу зібрались кілька десятків людей. Вони закидали фасад офісу яйцями та вигукували «Го***н – геть в Лугандон».

Активісти незадоволені, тім, що Дмитро Гордон «легітимізує терористів та пособників окупантів»

Акція наразі проходити без сутичок з поліцією.

Нагадаємо, партія «Європейська Солідарність» вимагає від СБУ негайно порушити справу за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму та підриву суверенітету країни блогером Дмитром Гордоном.

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