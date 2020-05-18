Перша дівчина-водолаз в ЗСУ пройшла випробування, які не витримують до 70% чоловіків

В Одесі вперше за всю історію Збройних Сил України пройшла підготовку і отримала водолазну кваліфікацію жінка-військовослужбовець. Про це повідомляє АрмияInform.

19-річна Катерина Нікітенко пройшла шлях від матроса до старшини першої статті та здобула перемогу на цьогорічних всеукраїнських змаганнях з акватлону (єдиноборства під водою).

Катерина почала свою військову кар’єру фельдшером у водолазній школі. Її посада передбачає медичне забезпечення водолазних спусків і отримання допуску до спусків в барокамері для надання медичної допомоги аварійним водолазам, які проходять лікувальну рекомпрессию.

За словами дівчини, протягом місяця курсанти проходять курс теоретичної підготовки і відпрацьовують практичні навички в басейні. Особливо курсантів-новачків вражали випробування з навчального блоку спеціальної фізичної підготовки, а саме на стресостійкість.











«Нам намагалися створити реальні умови загрози для життя, імітуючи нападу противника, аварійні ситуації, зобов’язуючи боротися, долати свої страхи і паніку. Дуже сильно виснажували як психологічно, так і фізично. Ми плавали з зав’язаними руками та ногами. Нас вимотували тривалим перебуванням у воді. Потім, залишаючись на поверхні тільки за рахунок роботи на ластах, утримували додатковий вантаж вагою від 10 до 20 кг і ще передавали його по колу. Весь цей час нас поливали зверху водою», — поділилася Нікітенко.

Загалом дівчина-водолаз під час навчання провела понад 650 хвилин під водою, занурюючись на глибину до 30 метрів. Вона навчилася затримувати дихання до трьох хвилин, за які встигає проплисти близько 50 метрів під водою. Катерина каже, що серед них був курсант, який затримував дихання в статиці до 4 хвилин. Коли ж довелося випробувати це вміння в динаміці, то на затримці дихання він не зміг навіть проплисти 20 метрів. Катерина регулярно робить дихальні вправи, щоб в подальшому збільшити час, який вона може провести без повітря під водою.

Катерина готується пройти інструкторські курси і стати першою серед жінок інструктором-водолазом, щоб надалі рухатися кар’єрними сходами до «Водолазного фахівця». Під час служби дівчина планує отримати вищу військову освіту.

На питання, що ж їй додавало сили пройти випробування, на яких відсівається до 70% чоловіків (50% відсівається на вступних екзаменах, ще до 20% під час навчання) і отримати кваліфікацію водолаза, Катерина каже:

«Я бачила, як здаються деякі хлопці. Розуміла, що як єдина дівчина повинна боротися і отримати омріяну професію».