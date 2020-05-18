Вчений пояснив низьку смертність від коронавіруса в Росії

Популяційний імунітет у росіян вище, ніж у жителів Європи і США. Про це заявив в ефірі «Росія 24» директор Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені Н. Ф. Гамалії Олександр Гінзбург, коментуючи дані про те, що Росія по смертності знаходиться в кінці списку.

За його словами, смертність від коронавіруса в Росії нижча, ніж в інших країнах світу в 3-4 рази саме з-за кращих показників популяційного імунітету.

Раніше Гінцбург заявляв, що в Москві вчені приступили до проведення випробувань вакцини від коронавіруса.

У Росії до цього моменту число хворих COVID-19 становило 290 тис. 678 осіб, померли від хвороби 2722 людини.