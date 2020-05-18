Диетологи назвали продукты, которые помогают контролировать голод

Ученые считают, что их употребление поможет быстро похудеть

Диетологи назвали продукты, которые подавляют голод и помогают долго держать организм в “сытом” состоянии. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Овес и бурый рис

В оболочке зерен находится много пищевых волокон, поэтому, например, цельные злаки – это идеальный продукт для обуздания аппетита. Но это должны быть не хлопья геркулеса, а именно необработанные зерна овса. Не белый очищенный рис, а бурый или черный.

Вода

Мозг человека состоит из воды более чем на 80 процентов, поэтому остро нуждается в ней. Объем выпитой за день воды должен составлять примерно 1,5-2 литра. Перед едой диетологи рекомендуют выпить стакан воды, это поможет успокоить аппетит и не допустить поступления избытка калорий в организм. В течение дня воду нужно пить равномерно, небольшими порциями.

Бананы, клубника и ананас

Это группа продуктов поможет удовлетворить потребность в эндорфинах, гормонах радости, не принося вреда организму. Эту функцию может выполнить также горький шоколад в умеренных количествах.

Красная рыба

Способствует укреплению памяти, нормализует кровообращение, улучшает обмен веществ, снижает уровень холестерина в крови, помогает при болезни почек, даже предотвращает сахарный диабет и оказывает расслабляющее, успокаивающее действие. Это таблетка от всех неприятностей.

Авокадо

Несмотря на насыщенность жирами, авокадо – легкая пища и не нарушает нормальный баланс массы тела.

Калифорнийские ученые провели исследование, результат которого показал – 40% участников, съедали один плод за обедом, не испытывали голод в течение 3 часов после приема пищи, или даже отказывались от перекуса совсем.

Творог

Он не только содержит в себе все необходимые питательные вещества и помогает насытиться, но является продуктом для снижения веса. В ходе лабораторных исследований было выявлено, что на переваривание творога выделяется меньше желудочного сока, соляной кислоты и ферментов, чем, например, на чистое молоко. Диетологи рекомендуют употреблять творог 2-5 процентов жирности. В нем содержится богатый минеральный и витаминный состав.