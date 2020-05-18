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Глава Держдепу США і міністр закордонних справ Німеччини обговорили по телефону коронавірус і Україну

19.05.2020

Державний секретар США Майк Помпео, нещодавно україна розміщених на данному про можливості створення альтернативної ВООЗ організації, поспілкувався по телефону з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Співрозмовники обговорили теми України, ситуації на Близькому Сході і боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Держдепартамент США.

Бесіда відбулася 18 травня.

«Держсекретар Помпео і міністр закордонних справ Маас обговорили зусилля по боротьбі з COVID-19. Також держсекретар і міністр обговорили співробітництво Німеччини та США по деяким глобальним викликам, щоб протидіяти тривалої агресії Росії проти України і протистояти дестабілізуючим діям Ірану на Близькому Сході», — сказано в повідомленні Держдепу.

 

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