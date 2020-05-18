“Тобі українська жінка помножити на нуль”: Звіробій вкотре жорстко пригрозила Зеленському

Волонтерка Маруся Звіробій не втрималася і вкотре пригрозила президентові Володимирові Зеленському.

Про це стало відомо з її Telegram-каналу.

“Підозрювана Маруся Звіробій у вчиненні злочину з залякування обіс*авшегося верховного головнокомандувача-тєрпіли країни, в якій іде війна. Яка ж я няшечка, нє??))))) Завдяки цій справі, країна побачила справжнє обличчя клоуна, який намагався обдурити особовий склад країни, прикинувшись хамовитим командиром перед ветеранами.

Урок Зеленським засвоєно, неможна просто так взяти і грубіянити військовим, якщо ти президент. Бо тобі українська жінка за своїх сонечок В НУЛЬ ПОМНОЖИТИ!!!!”, – написала вона.