Глава МЗС фейкової «ДНР» теж виявилася громадянкою Росії

Нещодавно Україна опублікувала фото паспорта громадянина Росії Владислава Дейнего, який представляв на переговорах в «Мінську» т. зв. «ЛНР». При цьому, відносно громадянки Наталії Никоноровой, яка представляла там же т. н. «ДНР» ніяких доказів опубліковано не було.

Про це написав журналіст, блогер Олексій Копитько на своїй сторінці в Фейсбук.

На його думку, даний факт поставив «російських кураторів Никаноровой перед дилемою – зізнатися чи ні».

«Сьогодні громадянка Ніконорова влаштувала акт саморазоблачения. Причому, на сайті «МЗС ДНР» вона «офіційно» саморазоблачила не тільки себе, але і зізналася, що в інших «представників Республік» на переговорах в рамках «мінського процесу» російські паспорти», — зазначає блогер.

«Росія на повному серйозі вимагає, щоб Україна узгоджувала свої дії з громадянами Росії. «Прямого діалогу з громадянами Росії вимагають різні доброзичливці з ОПЗЖ та інші девианты», — додає він.

Як упевнений Копитько, «тепер слово за міжнародними посередниками (ОБСЄ) та країнами «нормандського формату».



