Лихоманка, фіолетовий ніс, непритомність: син померлого від COVID-19 поділився цінною інформацією

В Росії у чоловіка від COVID-19 помер батько. Він у подробицях розповів про прояві симптомів і реакції лікарів на часті виклики.

Як повідомив Леонід Шликов у своїй публікації на Facebook, перші симптоми проявилися у матері 9 квітня. У неї була діарея, температура 37-37,4, через кілька днів з’явився кашель, нежить, біль в очних ямках, а 19 квітня зникло відчуття смаку і нюху. За весь цей час вона двічі втрачала свідомість. 20 квітня у батька Леоніда піднялася температура до 38,5, але інших симптомів не було, тому в родині вирішили, що це застуда.

24 квітня вони викликали лікаря, але той так і не прийшов. На наступний день батьки Леоніда поїхали в лікарню, де пробули близько п’яти годин. Батькові сказали, що експрес-тест дав негативний результат (як виявилося після, його взяли занадто рано), а відповідей з ПЛР-тестів сказали чекати до тижня.

«І мамі, і татові поставили КТ1 – написали в документах «легке запалення», при такому ступені ураження легень залишають лікуватися вдома», – написав Леонід.

Тим не менш, батьку запропонували госпіталізацію, але він відмовився, щоб не піддаватися зайвому ризику зараження в лікарні. Після походу в поліклініку стан папи Леоніда погіршився.

«26 квітня температура піднялася до 39,9. За наполяганням лікарів тато пив парацетамол кожні 4 години по будильнику, але він не допомагав. Щовечора мама пропонувала татові викликати швидку, але він відмовлявся: «Вночі мною все одно ніхто не буде займатися. Якщо вранці така температура залишиться, то викличемо». До ранку вона знову приходила в норму і тато відчував себе нормально», – розповів Леонід.

28 квітня у батька з’явилася задишка і почався занепад сил. Коли приїхав лікар і дізнався, що у нього колись був інфаркт, сказав, що «все в межах норми» і відмовив в уколі для стабілізації роботи серця. Через півтори години тато Леоніда ледь не втратив свідомість – тиск впав до 91/63, пульс до 51, а цукор піднявся до 14,5. В швидкої їм сказали, що приїжджати не будуть, відмовив у візиті і лікар.

«Ну, в чому справа, у вас же вже була сьогодні швидка. Він зараз без свідомості? Ні, дрімає? Ну раз дрімає, значить все нормально. А те, що цукор 14,5, це нічого страшного, у нього цукровий діабет! Ось коли буде 40 – і тоді телефонуйте», – передав його слова Леонід.

Протягом дня задишка тільки посилювалася, а на наступний день батько перестав впізнавати дружину. В цей раз швидка все-таки приїхала, до цього часу у батька Леоніда з’явилися ознаки кисневого голодування – фіолетовий ніс і «білий трикутник» навколо рота.

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Як каже Леонід, цього разу приїхав професіонал, який провів перевірку і сказав, що справа не в серце і батька треба госпіталізувати. У госпіталі його підключили до ШВЛ у блоці для хворих COVID-19.

«На наступний день я дізнався від лікаря, що у тата КТ4 (більше 75% ураження легень) та поганий прогноз. Про ковид інформації не було», – написав Леонід.

Там батько пролежав 11 днів, так і не приходячи в себе. Пізніше лікарі відповіли, що прийшли результати ПЛР-тесту: у матері COVID-19 підтверджено, а у батька – ні.

11 травня батько Леоніда помер, а в довідці про причини смерті вказані супутні хвороби, але не коронавірус, який все-таки був підтверджений після смерті.

«У довідці про причини смерті в пункті а) стоїть «Застійна серцева недостатність», а в пункті б) «Аневризма серця». Пункт в) і г) залишився порожнім. Ковид зазначений у графі «Інші важливі стани, які сприяли смерті, але не пов’язані з хворобою або патологічним станом, що призвели до неї».Я не згоден з такою довідкою про смерть мого тата. Так, у нього був інфаркт кілька років тому, так, у нього була ниркова недостатність і цукровий діабет, але якщо б не ковид, він був би живий», – заявив він.

Леонід закликав інших людей уважніше ставитися до свого здоров’я і погоджуватися на госпіталізацію, коли є підозра на COVID-19.