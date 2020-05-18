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Воду в Крим поставляти не будуть до деокупації, — Резніков

19.05.2020

Україна не збирається відновлювати постачання води в тимчасово окупований Крим. Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник глави делегації України в Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Олексій Резніков.

«Ніхто нічого не збирається відновлювати. Є проста відповідь: після деокупації в наш Крим ми поставляємо нашу воду», — сказав він.

Резніков зазначив, що зараз за цю ситуацію відповідає виключно Росія.

«Відповідно до Женевської конвенції вони зобов’язані забезпечити всі гуманітарні запити цивільного населення», — уточнив віце-прем’єр-міністр.

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