Маски зняті

Коли оголосили режим самоізоляції, все трохи злякалися: вулиці спорожніли, дороги можна було переходити на червоний. Через тиждень-два люди махнули рукою, пішли гуляти, кататися на великах, машини знову стали псувати повітря. До травневих ще погоди настали хороші. У нас в Петергофі ожили стихійні городи — люди вирушили саджати картоплю.

Ну, неможливо, довго боятися чогось незрозуміло-невидимого в атмосфері множащегося абсурду.

Коли оголосили масковий режим, народ знову трохи напугался (багато виключно штрафів), магазини ось ще обклеїли заборонними оголошеннями. Сьогодні навіть касирки носять маски на підборідді і не бояться ніяких санкцій.

Та і які санкції? У найближчій аптеці одноразова маска коштує 60 рублів, якщо міняти кожні дві години, ніяких грошей не напасешся. Тому маски юзають тиждень. Торкатися до такої губами і носом не те що небезпечно, але і просто огидно. Ось і носять на підборідді або взагалі в кишені.

Наша влада точно цього добивалася? Або тупо хотіли заробити?