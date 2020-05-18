Чехія подолала кризу, викликаний коронавірусом, — Моз

Тепер в країні планують розібратися з виниклими у зв’язку з витратами коронавірусом

Глава Міністерства охорони здоров’я Чехії Адам Войтех заявив, що країна подолала кризу, викликаний пандемією коронавіруса. Тепер в країні планують зосередитися на наступних завданнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання Novinky.

«Нам вдалося без проблем провести охорона здоров’я Чехії через цю кризу. COVID-криза залишилася за нами, тепер нам треба зайнятися тими завданнями, які чекають нас попереду», — сказав Войтех на прес-конференції.

За його словами, необхідно забезпечити фінансову стабілізацію охорони здоров’я, вирішити проблеми окремих лікарень, розібратися з виниклими у зв’язку з коронавірусом витратами.