Обвал житлового будинку в Одесі: з’явилися нові подробиці і відео з повітря

Рятувальники припинили розбирати уламки частково зруйнованого багатоповерхового будинку в центрі Одесі через загрозу повторного обвалу.

«Відповідно до рекомендацій працівників Одеського державного інституту архітектури і будівництва, роботи з розбирання будівельних конструкцій зупинено, в зв’язку із загрозою повторного обвалу», — повідомили в регіональному управлінні ДСНС

Зруйновані чотири квартири на різних поверхах. У момент НП мешканців у квартирах, на щастя, не було. За словами чиновників, місце їх перебування не встановлено, жертв і постраждалих немає.

«Сьогодні після НП ми запросили компанію-забудовника, яка веде будівельні роботи на території колишніх лазень поруч з будинком. Компанія погодилася надати всі необхідні ресурси для допомоги людям, які потребують у розселенні. У розселенні потребують практично всі мешканці будинку. З 42 чоловік, тільки двоє орендували тут квартири», — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Начальник регіонального главку Нацполиции Олег Бех повідомив, що будинок мав невеликий крен. Цілком ймовірно, що утворився в результаті початку спорудження поруч торгового центру.

«На думку експертів, до обвалення могло призвести зсув ґрунту. На будмайданчику був незамкнений екскаватор, але працівник був відсутній», — сказав Бех.

За попередніми даними, обвал житлового будинку почалася з даху.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Як заявив Олег Бех, правоохоронці очікують повернення додому всіх мешканців, які в момент обвалення були відсутні.

«Після проведення необхідних дій вони будуть перевезені до певного мерією місцем тимчасового проживання», — сказав Бех.

В операції з евакуації жителів зруйнованого будинку взяв участь і мер Труханів. Він поспілкувався з деякими з потерепевших мешканців. Зокрема, умовив жінку, яка не хотіла йти без свого улюбленого кота, все ж залишити місце НП. Градоначальник особисто евакуював тварина в спеціальному кошику-перенесенні.