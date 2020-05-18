Міносвіти просити Кабмін частково відкрити виші, щоб студенти могли готувати дипломи та лабораторні

Міністерство освіти і науки України просити Кабінет міністрів внести зміни до постанови №211 та відкрити заклади освіти для здобувачів для проведення певних заходів.

Про це сказавши заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний під час онлайн-брифінгу, пише “Укрінформ”.

“Ми в міністерстві ще з минулого тижня розробили наші пропозиції змін до 211 постанови. Зараз вони надіслані колегам по уряду, до головного санітарного лікаря, до Міністерства охорони здоров’я, де ми просимо враховуючи всі звернення закладів, які надходили, не лише нашої сфери управління, але і міністерства культури, щоби ми відкрили відвідування закладів освіти, в тому числі закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти, для проведення певних заходів”, – сказавши Стадний.

Він пояснивши, що ідеться про дипломну підготовку, проведення лабораторних робіт, тренажерних зайняти, проведення атестації там, де вона неможлива у дистанційній формі, тощо. “Ці наші пропозиції змін до 211 постанови зараз розглядають у Міністерстві охорони здоров’я. Найближчим часом ми поінформуємо про результати розгляду”, – заявив урядовець.

Водночас він заявив, що викладачам вищих навчальних закладів ніхто не забороняв їх відвідувати.

“У 211 постанові мова про здобувачів освіти. Такою вона є від березня місяця, і самим працівникам відвідування закладів не забороняли на рівні уряду, якщо є такі заходь на рівні університету, то це варто вирішувати на рівні університету”, – зазначив Стадний.