WhatsApp звинуватили в передачі даних користувачів Facebook

Представники месенджера заперечують цю інформацію

Влада Німеччини звинуватили месенджер WhatsApp в передачі метаданих користувачів соціальної мережі Facebook, яка є материнською компанією. Ці дані дозволяють дізнатися більше про людину, що може, серед іншого, використовуватися для налаштування таргетованої реклами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Handelsblatt.

У коментарі виданню представники WhatsApp заявили, що не діляться ніякими «метаданими користувачів» з Facebook для створення профілів, налаштування таргетованої реклами або поліпшення інших продуктів компанії.

За словами представників месенджера, повідомлення користувачів «захищені наскрізним шифруванням», а їх зміст можуть прочитати тільки безпосередні учасники листування.

Метадані включають в себе IP-адресу, геолокацію, інформацію про смартфон і його операційної системи, дату та час повідомлення.

Експерти заявляють, що ці дані дозволяють створювати профілі користувачів і дізнаватися про їх пересування. Пов’язуючи окремі дані, можна зробити висновки про професії, захоплення, фінансовому становищі і навіть хворобах користувачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дохід Facebook зріс на 17% за перший фінансовий квартал 2020 року. Чистий прибуток склав 4,9 млрд доларів.