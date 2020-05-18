Протести медиків по всій Росії з-за невиплати їм доплат за ковид лише підтверджують те, про що я вже писав: в умовах самоізоляції вищих управлінців у себе в бункерах і на Рубльовці середній і нижній апарат зайнявся відвертим саботажем. Саботаж — це форма протесту у відсутності політичних інститутів. І він буде тільки наростати при подальшої самоізоляції влади від реальних справ у країні. Є російська приказка на цей рахунок: «Кіт з хати — миші в танок».

Попередні подібні конфлікти вирішувалися ручним управлінням президента або прем’єра, особистим приїздом в конфліктні точки. Зараз за санітарним причин цього немає, все віддано на відкуп у регіони. Контролю парламентів і громадянського суспільства теж немає — все випалено в умовах становлення «стабільності» (застою). Залишилися лише нечисленні ЗМІ і великі вузли блогерів з соцмереж як «четверта влада», але і їм рік від року несолодко — все нові і нові репресивні і цензурні закони намагаються зістригти і цей останній контроль суспільства.