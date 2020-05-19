У Туреччині розповіли, коли чекають на перших іноземних туристів

Перші закордонні туристи, ймовірно, прибудуть в Туреччину з Китаю та Південної Кореї

«Якщо не станеться нічого особливого», то старт туристичного сезону у Туреччині розпочнеться з внутрішнього туристичного руху

Туреччина планує відновити внутрішній туризм з 28 травня, зовнішній – з середини червня, після відновлення міжнародних рейсів.

Про це заявив міністр туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

«Якщо не станеться нічого особливого, то старт туристичного сезону розпочнеться з внутрішнього туристичного руху орієнтовно 28 травня. Ми вважаємо, що напрямок міжнародного туризму стартує з певними країнами після середини червня», – сказав міністр.

Він запевнив, що країна вживає всіх необхідних кроків для безпеки туристів в умовах коронавірусу.

«Ми вжили необхідних кроків. Маємо гарантувати повну безпеку. Для цього ми розпочали детальну програму сертифікації. Це вперше у світі, ЄС вирішив провести подібну роботу», – сказав Нурі Ерсой.

Він припустив, що першими країнами, з якими буде відновлено авіазв’язок та звідки в Туреччину прибудуть перші закордонні туристи, будуть Китай та Південна Корея.

Раніше стало відомо, що Туреччина планує відкрити туристичний сезон наприкінці травня, а у червні розпочати приймати іноземців.