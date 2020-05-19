СБУ запобігла висновок ділянок землі на 800 млн гривень із власності Києва

Зловмисники намагалися привласнити 400 гектарів землі

Служба безпеки України запобігла висновок ділянок землі на 800 мільйонів гривень з комунальної власності Київської міської громади. Ділянки розташовані в Оболонському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, зловмисники намагалися привласнити 400 гектарів землі.

«Група зловмисників через низку незаконних операцій планувала вивести з власності столичної громади 24 земельних ділянки. Вони намагалися узаконити операцію через перепродаж землі «третім особам. Ділянки розташовані в Оболонському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва… Шевченківським районним судом Києва накладено арешт на земельні ділянки орієнтовною оціночною вартістю — 800 мільйонів гривень. Таким чином, заблокована можлива перереєстрація або перепродаж зловмисниками комунальної землі», — йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що даній «операції» могли сприяти посадові особи органів державної влади. Досудове розслідування триває.