Здоровий глузд відсутній: у Києві помітили нахабного «героя» паркування

У Києві помітили порушника ПДР, який залишив свій автомобіль на тротуарі.

Про це повідомляє ресурс «Київ Оперативний».

Водій припаркував машину марки Skoda (53298KH) прямо на частини для пішоходів. Для проходу людей залишилася лише зелена зона з травою. Таку картину помітили на вулиці Клавдіївська.

Водій-порушник не взяв до уваги, що інші авто стоять на узбіччі дороги і не заважають пішоходам і іншим водіям. «Герой» паркування вирішив зробити по-своєму.

«Іноді здається, що у деяких водіїв просто відсутній здоровий глузд. Ну, як можна так поставити свій автомобіль?», — прокоментували ситуацію в мережі і опублікували фото.