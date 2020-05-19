У росіянина в душі діра розміром з президента

Вчора госпропагандисты почали посилено тиражувати міркування Путіна про те, що «російська цивілізація» буде розвиватися на базі високих технологій штучного інтелекту, безпілотної техніки, генетики і т. д. Очевидно бажання показати президента стратегом, думає не тільки про плинності, але і про далекому майбутньому.

Спроба ця вдалася б у тому випадку, якщо б люди були задоволені діями глави держави стосовно до цієї самої текучці. Судячи з падінням рейтингів, такий задоволеності немає.

У цій ситуації роздуми про далеких від повсякденності сферах швидше за все нарвуться на неприйняття. «У маніловщину впав, — скаже виборець. — Ти спочатку прорив труби ликвидируй, а потім вже про зірок мрій».

Зараз громадською думкою затребуваний не стільки «стратег», скільки «рятувальник». Не те щоб ці дві іпостасі були принципово несумісні, але все-таки це різні речі.

На президентських виборах 1960-го року тему майбутнього розквіту Америки, зав’язаного на науку, космос та інші високі технології, намагався покласти в основу свого меседжу Ніксон. Він до того моменту відпрацював два терміни віце-президентом, тому, на відміну від свого суперника Кеннеді, критикувати недоліки чинної адміністрації не міг. Ось і говорив, що, мовляв, наше сьогодення чудово, а майбутнє — краще, ніж може уявити собі саме палке уяву.

На відміну від нинішньої Росії, всі підстави для подібних тверджень у американського уряду тоді були. У 50-ті роки економіка США зросла на 37 відсотків, купівельна спроможність середньої американської сім’ї збільшилася на третину, інфляція залишалася низькою. Це був період безпрецедентного зростання добробуту людей. За півроку до виборів, однак, намітилися ознаки можливої рецесії і потроху почала зростати безробіття. Цього вистачило, щоб американці відмовилися голосувати за рассуждавшего про прийдешнє високотехнологічному прориві віце-президента, віддавши перевагу пообіцяв «to get America moving again» конкуренту.

Ви скажете, що у Путіна немає конкурентів? Насправді він є, просто його прізвище поки не відома. Тим не менш, всі помилки чинного глави держави створюють запит, який рано чи пізно хтось та задовольнить.

Перефразовуючи Сартра: «У росіянина в душі діра розміром з президента і кожен заповнює її як може.»