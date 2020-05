Дослідження показало, як довго частки з COVID-19 можуть затримуватися в повітрі

Мікрочастинки з COVID-19, що виділяються при розмові, можуть затримуватися в повітрі в закритому приміщенні від 8 до 14 хвилин. Про це повідомляється в дослідженні вчених з США, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Група вчених з Національного інституту діабету, хвороб органів травлення і нирок провела експеримент, при якому людина протягом 25 секунд голосно повторювала фразу «залишайтеся здорові» в закритому боксі. Потім простір боксу опромінювали лазером, щоб частинки стали видимими і їх можна було порахувати.

“Спостереження за допомогою розсіювання високочутливого лазерного випромінювання виявили, що при гучному мовленні можуть виділятися тисячі частинок слини в секунду. У закритому приміщенні із застійним повітрям вони зникають з поля зору в тимчасові проміжки від 8 до 14 хвилин”, – сказано в дослідженні.

Таким чином, вчені вважають, що є значна ймовірність, що при звичайній мові можлива передача вірусу повітряно-крапельним шляхом в закритих приміщеннях, передає .

Відзначається, що фахівці не розглядали великі частинки, а сконцентрувалися на дрібних частинках, які можуть затримуватися в повітрі довше. Проте потенційно ці частинки можуть містити достатній для зараження обсяг вірусу.