Пацієнтів лікарні Дніпра, де стався спалах коронавіруса, відпустили по домівках

У Міській клінічній лікарні Дніпра №11 було зафіксовано спалах коронавіруса. Пацієнтів установи, чиї результати на Covid-19 виявилися негативними, розпустили по домівках.

Про це повідомляє у Facebook департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.

Спалах почалася з пацієнта, який мав контакт з хворим Covid-19. Пацієнту зробили забір біоматеріалу для тестування ПЛР-системою. Після отримання позитивного результату у лікарні провели всі необхідні протиепідемічні заходи і виявили всіх контактних осіб, у яких також взяли матеріали для ПЛР-тестування.

Після отримання результатів всі контактні особи, у яких коронавірусна інфекція не підтвердилася, були відправлені додому. Зараз вони перебувають під наглядом медичних працівників.

Контактні з підтвердженим зараженням коронавірусом, які мають основну патологію, залишились в лікарні, так як не було можливості перевести їх в Клінічну лікарню №21, куди потрапляють пацієнти Дніпра з Covid-19. Вони вимагають специфічного лікування саме в спеціалізованому відділенні Міської клінічної лікарні №11.

Їм була надана необхідна медична допомога, згідно з протоколами лікування коронавирусной інфекції. Стан цих пацієнтів стабільний.