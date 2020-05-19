У Кабміні сказали, коли відновиться міжнародне авіасполучення

Глава уряду України прогнозує відновлення авіасполучення, в тому числі міжнародного, у червні.

При цьому є деякі умови, заявив 18 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV

«Авіасполучення, міжнародне в тому числі, відновиться ймовірно в червні місяці. Але потрібно, щоб відновився повідомлення з тими (країнами), куди летіти. Необхідно розуміти, які країни також відновлять авіасполучення», – зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, країни Європи оголосили про можливість відновлення авіасполучення на раніше 15 червня.