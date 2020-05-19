Загрожує штраф: російська актриса заразилася коронавірусом і втекла з лікарні

Відома російська актриса Тетяна Васильєва потрапила в лікарню з позитивним тестом на коронавірус COVID-19. Проте 73-річна актриса не захотіла залишатися в медичній установі і вирішила покинути лікарню.

Тетяна Васильєва заразилася коронавірусом і втекла з лікарні

Зірка фільму «Переступити межу» розповіла, що злякалася, що може заразитися в лікарні коронавірусом і не дочекалася аналізів. Про це повідомляє телеканал НТВ. Однак тепер Тетяни Васильєвої загрожує солідний штраф, але за словами самої актриси, вона ретельно лікується і сподівається, що її не оштрафують. За порушення закону актрисі загрожує штраф, еквівалентний 1822 гривень. Тим часом під’їзд Тетяни Васильєвої проходить санітарну обробку, а з сусідами вона не бачиться.

«Я лікарів дуже давно не бачила, бо я сама собі лікар вже давно і у мене все в порядку. Температури немає, не кашляю, залишилося зробити тільки КТ, але теж невідомо, коли, де і що. Думаю, мені залишилося ще три дні жити під замком – і все, все карантини мої закінчилися», – сказала актриса журналістам НТВ.

Другого травня артистка повідомила у своєму офіційному Instagram акаунті, що кілька днів у неї піднімалася температура, потім з’явився кашель і печіння в очах. Тоді Тетяна Васильєва була госпіталізована.

«Швидку я чекала на 8 годин, потім ще 4 години чекала результати КТ. Лікарі працюють без зупинки. Кашель у лікарні варто приголомшуючий…», – написала Тетяна Васильєва.

Актриса тоді також повідомила, що ураження легень були не сильними і вона може лікуватися вдома.