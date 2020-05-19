Вишгородський податківець Олександр Назарчук: люблячий тато заможнього сіна-бізнесмена

Робота в органах податкової служби – це доволі велика відповідальність, яку беруть на себе чиновники, незважаючи на скромне зарплату.

Інколи причину цьому можна знайте на сайтах правоохоронних органів, які годину від годині рапортують про затримання на хабарі держслужбовців. Так нещодавно трапилося з головним податківцем Одеської області, якого викрили на пропозиції в 25 тисяч доларів керівнику регіональної прокуратури. Саме тому атестація працівників є важливою умовою успішності реорганізації Державної фіскальної служби, яка відбувається зараз. Хто позику місце в новій податковій, а хто залишиться в державній фіскальній службі та втратить роботу разом із ліквідацією цього органу, дізнаємося вже невдовзі.

Знайомтеся, начальник Вишгородської об’єднання єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Київській області – Олександр Петрович Назарчук

У середині 2000-х Олександр Петрович вже працював в органах податкової служби. Однак, окрім цього, він був працевлаштований і в Управлінні справами державної адміністрації залізничного транспорту України та у господарській службі державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-західна залізниця».

А від декларацію за підсумками 2014 року Назарчук подавав вже в статусі начальника податкової у Переяслав-Хмельницькому районі Київщини. Є в базі НАЗК також його декларація завідувача сектору в Енергетичній митниці ДФС. Нині ж, згідно з сайтом податкової, він керує Вишгородською ОДПІ.

У 2016 році Олександра Назарчука звільнили з посади керівника регіональної податкової. Причина – невиконання службових обов’язків, які призвели до збитків державного бюджету на 65,5 млн грн. За таким фактом спеціально створена комісія провела розслідування та склала відповідний акт. У висновках йдеться, що дії Олександра Петровича дали можливість двом приватним підприємствам ПП «Фервест» та СФГ «Любов» задекларувати в електронний обіг суми ПДВ без сплати до держбюджету.

Через це прокуратура Київської області навіть порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем працівниками Вишгородської ОДПІ, але вже за місяць справу закрила через відсутність складу злочину.

Центральний офіс ДФС все одне звільнив Назарчука. Передбачувано, що податківець вважав такий наказ незаконним і звернувся до суду для його оскарження. Серед іншого, суд встановив, що на момент звільнення Назарчука з посади він був на лікарняному, а тому звільнення не відповідає закон

Ми проаналізували декларації Олександра Назарчука за 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роки. Зазначимо, що ми не знайшли на сайті НАЗК майнової декларації податківця за 2015 рік, натомість є лише паперова на сайті ДПС. Загалом за вказаний період Олександр Петрович отримував не надто високу зарплату. Одноразово показавши дохід від відчуження майна та пенсію.

А дружина, Світлана Назарчук, показує не настільки скромні прибутки. Зарплата хоч і незначна, але подарунки заслуговують особливої уваги: у 2016-му їй хтось дав півтора мільйона гривень, а в 2018-му – 689 тис. грн. Хто ж цей благодійник? У першому випадку невідомо. У іншому – людина, що може бути батьком дружини – Степан Мушта.

За даними декларації, податківець Назарчук володіє двома земельними ділянками площею 1,48 та 0,10 га на Житомирщині та Київщині. У середині 2000-х вони коштували до 30 тис. грн.

Торік син податківця Назарчук Дмитро Олександрович зареєструвався підприємцем з купою кведів, але в основному здає в оренду якесь майно. Хлопцю справді є що здавати. До прикладу, у 2016 хтось подарував йому квартиру площею 71,6 кв.м у київському будинку, де квадратний метр коштує близько 1200 дол. США. Тобто вартість житла може сягати 85 тисяч

І це не єдине майно, подароване молодому підприємцю. Того ж року на нього переписали земельну ділянку і симпатичний будинок у Києві площею 238.8 кв. м у «козирному» місці. Тут, до речі, прописана вся родина.

Є також в Олександра Назарчука й 27-річна донька Надія. Він її навіть вніс у свою майнову декларацію. Вже майже два роки вона живе в столичній трикімнатній квартирі у новобудові. У мережі житло подібної площі продають за 148 тис. дол. США. Водночас за весь 2018 рік Надія Назарчук заробила 293 тис. грн. Тож на таку квартиру їй довелося б працювати близько 13 років, не купуючи нічого.

Тепер настала черга подивитися, що ж на подаровані гроші змогла купити дружина податківця Світлана Степанівна Назарчук. Ось і свіжий правочин: нежитлове приміщення загальною площею 816,3 кв. м на бульварі Вацлава Гавела в Києві. Одноосібне володіння.

Ба більше, Світлана Назарчук нещодавно розпочала бізнес-кар’єра єру – створила разом із партнером Мережею Ганною Миколаївною ТОВ «Звуки життя» й зареєструвала відповідну торгову марку. Вже навіть є сайт, з якого продають слухові прилади.

Якщо вірити деклараціям Олександра Назарчука, його родина не користується ніякими автомобілями, окрім дочки Надії. У неї донедавна був непоганий кросовер Nissan Quashqai 2018 року за півмільйона. А від особа на ім’я Дмитро Назарчук (нагадаємо – так звуть сіна податківця) вчинила адмінправопорушення у 2017-му році. Студент керував автомобілем марки «Хонда», який був у відповідній декларації посадовця, однак користувалась ним винятково Світлана Назарчук.

Приклад Олександра Назарчука з його успішним поновленням на роботі у податковій, попри звіти комісії про порушення, не поодинокий. Водночас наявність у його родини недешевих квартир у розрізі з доходами викликає обґрунтовані підозри у легальності витрачених на це майно грошів. На сьогодні поки ще невідомо, як саме буде проходити процес атестації, а тому, не можна 100%-під сказати про ті, чі будуть членами атестаційної комісії поставлені питання щодо коштовного майна та порушень, які були причиною звільнення Олександра Назарчука. Проте ми точно можемо сказати, що ці факти будуть надіслані нами членам комісії та керівництву податкової.

automaidan.org.ua