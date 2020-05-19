У Києві наземний транспорт може відновити роботу в необмеженій режимі з 23 травня — КМДА

Заступник голови КМДА Олександр Густелев заявив, що столична влада планує з суботи, 23 травня відновити в повному обсязі роботу наземного транспорту, який не працює через карантин

«З 23 травня ми плануємо пускати наземний транспорт в необмеженій режимі. Це трамвай, тролейбус, автобус і маршрутні таксі», — сказав він.

Щодо роботи метрополітену чиновник заявив, що мер Віталій Кличко не раз звертався до Кабінету міністрів з проханням дозволити відкрити метро з 25 травня в разі відсутності погіршення епідеміологічної ситуації в столиці.

За словами Густелева, зараз наземний транспорт працює тільки на 30%. В ньому можна поїздки тільки за спецперепустками для тих, хто забезпечує життєдіяльність міста.

Київ займає друге місце в Україні за кількістю інфікованих коронавірусом. Станом на понеділок, 18 травня в столиці захворіли 2321 людина, 49 померли.