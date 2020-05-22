22 травня починається другий етап зняття карантину. Що і як буде працювати?

Міністерство охорони здоров’я конкретизувало процес ослаблення карантинних заходів, який відбуватиметься в період з 22 травня по 22 червня. Про це повідомляється на сторінці відомства у Фейсбуці.

У тих регіонах України, де дозволить епідемічна ситуація, з 22 травня відновлять:

спортивні заходи (однак зможуть брати участь не більше 50 осіб);

релігійні заходи в храмах, але з обмеженням до 1 людини на 10 кв. м;

роботу громадського транспорту (за винятком метро);

пасажирські перевезення в межах області;

роботу готелів (крім хостелів).

З 25 травня дозволять:

роботу метрополітену (за умови, що кожен пасажир матиме маску або респіратор);

відвідування дитячих садків.

З 1 червня відновлять роботу:

фітнес-центри (крім групових занять);

освітні установи (до 10 чоловік в групі);

перевезень між областями.

З 10 червня почнуть працювати:

ресторани в приміщеннях;

установи культури;

готелі та хостели.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.

З 22 травня по 22 червня в країні буде діяти так званий «адаптивний» карантин. Тобто в разі загострення ситуації в окремих регіонах можуть повернути обмежувальні заходи.

Зазначимо, що в більшості областей епідемічна ситуація дозволяє послабити карантин. Однак є й ті, хто цього робити не планує. Зокрема, про це вже оголосили в Рівненській області.