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22 травня починається другий етап зняття карантину. Що і як буде працювати?

22.05.2020

Міністерство охорони здоров’я конкретизувало процес ослаблення карантинних заходів, який відбуватиметься в період з 22 травня по 22 червня. Про це повідомляється на сторінці відомства у Фейсбуці.

У тих регіонах України, де дозволить епідемічна ситуація, з 22 травня відновлять:

  • спортивні заходи (однак зможуть брати участь не більше 50 осіб);
  • релігійні заходи в храмах, але з обмеженням до 1 людини на 10 кв. м;
  • роботу громадського транспорту (за винятком метро);
  • пасажирські перевезення в межах області;
  • роботу готелів (крім хостелів).

З 25 травня дозволять:

  • роботу метрополітену (за умови, що кожен пасажир матиме маску або респіратор);
  • відвідування дитячих садків.

З 1 червня відновлять роботу:

  • фітнес-центри (крім групових занять);
  • освітні установи (до 10 чоловік в групі);
  • перевезень між областями.

З 10 червня почнуть працювати:

  • ресторани в приміщеннях;
  • установи культури;
  • готелі та хостели.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.

З 22 травня по 22 червня в країні буде діяти так званий «адаптивний» карантин. Тобто в разі загострення ситуації в окремих регіонах можуть повернути обмежувальні заходи.

Зазначимо, що в більшості областей епідемічна ситуація дозволяє послабити карантин. Однак є й ті, хто цього робити не планує. Зокрема, про це вже оголосили в Рівненській області.

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