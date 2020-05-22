22 травня починається другий етап зняття карантину. Що і як буде працювати?

Міністерство охорони здоров’я конкретизувало процес ослаблення карантинних заходів, який відбуватиметься в період з 22 травня по 22 червня. Про це повідомляється на сторінці відомства у Фейсбуці.
У тих регіонах України, де дозволить епідемічна ситуація, з 22 травня відновлять:
- спортивні заходи (однак зможуть брати участь не більше 50 осіб);
- релігійні заходи в храмах, але з обмеженням до 1 людини на 10 кв. м;
- роботу громадського транспорту (за винятком метро);
- пасажирські перевезення в межах області;
- роботу готелів (крім хостелів).
З 25 травня дозволять:
- роботу метрополітену (за умови, що кожен пасажир матиме маску або респіратор);
- відвідування дитячих садків.
З 1 червня відновлять роботу:
- фітнес-центри (крім групових занять);
- освітні установи (до 10 чоловік в групі);
- перевезень між областями.
З 10 червня почнуть працювати:
- ресторани в приміщеннях;
- установи культури;
- готелі та хостели.
З 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.
З 22 травня по 22 червня в країні буде діяти так званий «адаптивний» карантин. Тобто в разі загострення ситуації в окремих регіонах можуть повернути обмежувальні заходи.
Зазначимо, що в більшості областей епідемічна ситуація дозволяє послабити карантин. Однак є й ті, хто цього робити не планує. Зокрема, про це вже оголосили в Рівненській області.