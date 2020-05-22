Повінь – зміна системи

Menu
Close

Народний депутат «нокаутував» масажиста Усика

22.05.2020

Український народний депутат і борець Жан Беленюк в жартівливій формі нокаутував свого масажиста Максима Козакова. Також Козаків відомий по роботі з Олександром Усиком, Денисом Беринчиком та іншими українськими боксерами.

Нагадаємо, що Усик знявся в російському фільмі, а потім показав, як буде знищувати диванних експертів за критику. Виклик прийняв борець Богдан Грицай. Він заявив, що готовий розібратися по-чоловічому у боях без правил. Усик став відмовлятися, мовляв, буде битися лише за правилами боксу.

 

Читайте також:   У Києві страшна пожежа у багатоповерхівці знищив квартиру і забрав життя господаря
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *