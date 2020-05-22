Україна в ООН: російську конференцію з Криму будуть бойкотувати члени Радбезу

Постійне представництво України при ООН буде бойкотувати участь у конференції по Криму, яку організовує Росія, як і деякі постійні і непостійні члени Ради Безпеки ООН. Про це повідомили УНН у Постійному представництві.

«Очікуємо, що деякі постійні і не постійні члени (Ради безпеки ООН — ред.) не будуть приймати участь у засіданні», — повідомили дипломати.

На питання про те, чи планується участь українського представництва, співрозмовники відповіли: «Ні».

Нагадаємо, раніше стало відомо про ініціативу російської делегації в ООН 21 травня провести «неформальну відеоконференцію» Рб «за участю жителів Криму».

За даними деяких ЗМІ, представники ЄС планують приєднатися до конференції в Радбезі ООН по Криму.

У той же час прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко заявила, що українська сторона не братиме участі «в цьому фарсі».

«Росія намагається розповісти нібито правду про об’єктивний стан справ на території півострова Крим, але незважаючи на твердження російської сторони, продовжує блокувати доступ міжнародних моніторингових місій, в тому числі управління Верховного комісара ООН з прав людини. Для того, щоб показати правду, напевно, потрібно дати можливість незалежним спостерігачам провести моніторинг і поговорити з людьми, не спеціально запрошеними російською стороною, а тими, хто дійсно бачить реальний стан справ на півострові», — сказала вона.