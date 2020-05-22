Лікар розповів, чому стара картопля шкідлива для здоров’я

Лікар-дієтолог Наталія Денисова розповіла про негативні властивості старої картоплі. Зазначений продукт шкідливий для здоров’я через велику концентрацію токсинів.

Навесні бульби старої картоплі починають проростати. Саме під час даного процесу в овочі виробляється глікоалкалоїд соланін – небезпечний токсин. Якщо вжити багато картоплі, то у людини чекає харчове отруєння: нудота, блювота і діарея.

Дієтологиня зазначила, що подібного результату можна уникнути, правильно приготувавши продукт. Стару картоплю найкраще варити, оскільки при прожарюванні концентрація токсинів збільшується. Крім цього перед приготуванням бажано зняти шкірку, в якій міститься більше глікоалкалоїда соланіну, і потримати продукт в холодній воді, що допоможе вивести певну кількість шкідливих мікроелементів.

Дотримання елементарних правил дозволить уникнути проблем при вживанні старої картоплі. Все ж експертка зазначила, що для серйозних наслідків необхідно з’їсти багато продукту. Саме тому разове вживання навіть приготованого не за правилами овоча не зашкодить здоров’ю.