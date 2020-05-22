Верховний суд не поновив на посаді суддю-колядника Зварича

Верховний суд не задовольнив скаргу колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича щодо його поновлення на посаді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на постанову від 26 березня.

3 грудня 2008 року у приміщенні Львівського апеляційного адмінсуду та за місцем проживання голови суду Зварича відбулися обшуки, під час яких вилучено близько 2 мільйонів доларів США. Суддю звинуватили в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

9 грудня 2008 року Зварич провів у приміщенні суду прес-конференцію, на якій він та інші судді цього суду були присутні в мантіях та нагрудних знаках.

Зварич заявив перед телекамерами, що в його кабінеті та вдома вилучили гроші в трьох мішках. Із них мільйон доларів він позичив у «колєги-адвоката, договором-позикою» для будівництва власного будинку. Ще 9,6 тисяч доларів і 6,4 тис грн. отримав від інших суддів на проведення ремонту в приміщенні суду. Частина грошей відвідувачі під час відкриття приміщення суду в червні 2008 року «посівали». Решту Зварич назвавши своїми особистими заощадженнями. Суддя також розповів, що має записи клопотань та телефонних дзвінків відомих людей, які просили розглянути справи на їх користь. Конференція знімалася десятками камер та широко висвітлювалася засобами масової інформації, у тому числі загальнонаціональним телебаченням, викликала значний негативний суспільний резонанс.

Після цього голова Вищої ради юстиції Лідія Ізовітова доручила члену цієї заради Ренату Кузьміну провести перевірку відомостей, висвітлених ЗМІ щодо наявності підстав для звільнення судді Зварича з посади за порушення присяги.

Вища рада юстиції дійшла висновку, що Зварич, оприлюднивши такі відомості в засобах масової інформації, скоїв вчинок, який паплюжити звання судді та може викликати сумнів у його обєктивності, неупередженості та незалежності, а отже – порушив присягу судді.

Вже 18 грудня 2008 Верховна рада у кількості 435 народних депутатів проголосувала за звільнення Зварича з посади.

12 грудня 2008 року Зварича оголосили в розшук і затримали тільки 8 березня 2009 року і помістили в СІЗО. У 2011 році суд визнав його винним і призначив 10 років ув’язнена язнення. Зварич вийшов на волю у 2016 році. Він скористався законом Савченко і 3 роки в СІЗО йому порахували за 6.

У 2018 році Зварич подавши позов до Верховної ради, оскаржуючи рішення про своє звільнення і вимагаючи поновлення на посаді. Він наголошував, що його не повідомили про час та місце розгляду питання про звільнення, не надали можливості висловити свою думку, оскаржена постанова прийнята за його відсутності. Також він вважає, що ВР безпідставно не взяла до уваги його майже 20-річний стаж роботи позивача на посаді судді, численні нагороди і подяки, відсутність дисциплінарних стягнень, наполягав на тому, що ніколи не порушував присягу судді.

У 2018 суди першої та апеляційної інстанції Зваричу відмовили.

Верховний суд погодився, що не було об єктивної можливості поінформувати Зварича про час і місця проведення засідань, на яких розглядалося питання про його звільнення, оскільки він у цей час був у розшуку. Також суд погодився із висновками попередніх інстанцій, що заохочення та попередні заслуги судді не впливають на оцінку вчинку, що став підставою для його звільнення.

Верховний суд зазначив, що процедурні порушення, коли йдеться про порушення суто формальні, взагалі не впливають на дійсність рішення.

Суд зіслався на практику ЄСПЛ, що скасування адміністративного акта органу з одних лише формальних мотивів не буде забезпечуваті дотримання балансу принципом правової стабільності та справедливості. А саме, що не може бути скасовано правильне по суті рішення та відступлено від принципу правової визначеності лише задля правового пуризму. Рішення може бути скасоване лише для виправлення істотної помилки.

Цікаво, що у своєму позові. кажучи про свої моральні страждання, Зварич посилався на книги, які начебто написавши у в язниці, – «Суддя-комуніст», «Суддя-націоналіст», «Бананове правосуддя України». Але суд не взяв це до уваги.