“Українці очільником держави розібрали блазня, який тепер з них сміється”: Фаріон гостро розкритикувала Зеленського

Про це вона зазначила в ефірі ток-шоу “Говорити Великий Львів” 21 травня.

“Зеленський – це така собі крихітка Цахес. Це усічений варіант істоти, який відображає відповідний пласт українського суспільства”, – зазначила вона.

І додала: Процитую Шевченка: “Маліють люди – висяться царі”. Люди змаліли до такої міри, що розібрали на чолі держави блазня. І цей блазень тепер просто сидить і стібається з нього, як крихітка Цахес. Альо крихітка Цахес дуже погано закінчила – і ця крихітка Цахес також дуже погано закінчить”.

Також Фаріон вважає: насправді Зеленський чітко курс держави, вектор розвитку того, що потрапило йому в руки через змаління людей.

І цей курс називається називається “какая разніца”. А філософія “какая разніца” веде до Путіна”, – резюмував екснардеп.