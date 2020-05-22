У Чернівецькій області зменшуються темпи поширення коронавіруса

У Чернівецькій області зафіксовано зменшення темпів поширення коронавіруса, але при цьому обласний лабораторний центр встановлює нові випадки інфікування. Від загальної кількості зразків, які кожен день опрацьовуються, нових випадків інфікування близько 10%. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Це дуже хороша динаміка, і ми сподіваємося, що вона буде йти щотижня на зменшення. Разом з тим багато залишаються у важкому стані, кожен день госпіталізують людей, лікарі дуже змучені», — сказав він.

Також голова ОДА повідомив, що сьогодні в Чернівці приїхав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який захотів особисто дізнатися про реальний стан в області від медсестер і лікарів.

За підсумками зустрічі повністю виплачена 300% доплата всім медикам Чернівецької області, які надавали допомогу у березні. Кошти перераховані та всі лікарі повністю отримали винагороду.

«Так само ми маємо позитивні зрушення щодо підписання договорів з так званим «ковидным пакетів» з НСЗУ. Всі лікарні області отримали ці договори і тепер будуть фінансуватися безпосередньо. У нас тепер буде базуватися спеціально обладнаний противоэпидемиологический санітарний вертоліт МВС, який зможе надавати допомогу при транспортування тяжко хворих або до Чернівців, або з Чернівців в більш високопрофільні лікарні», — розповів Сергій Осачук.

Зазначимо, що на сьогоднішній день у Чернівецькій області зафіксовано 2796 заразилися коронавірусом людина. З них 710 вилікувались і 114 померли.