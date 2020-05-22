Зеленський закликає Кабмін розробити закон про одноразове декларування

Президент закликає підготувати дані зміни у тримісячний термін

Президент Володимир Зеленський закликає Кабінет міністрів розробити законопроект про одноразове декларування. Він закликає розробити проект закону у тримісячний термін.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

«Глава держави звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією розробити і внести до парламенту законопроект про одноразове декларування. Ці законодавчі зміни повинні бути підготовлені у тримісячний строк у співпраці з експертами, бізнесом та комітетом Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики», — зазначено в повідомленні.

Так, одноразове декларування своїх доходів і активів передбачає, що фізична особа може вказати лише ті доходи і активи, які вважатиме за потрібне. При цьому не потрібно буде вказувати, за які гроші все це купувалося і скільки коштувало.

Зокрема, в одноразової декларації потрібно буде вказати: валютні активи, цінні папери, майно (рухоме і нерухоме), незавершені об’єкти нерухомості, частки у майні юридичних осіб, а також інші майнові та нематеріальні активи (в Україні і за кордоном).

Фізособа має на свій розсуд вказати свій дохід, який був витрачений на вищезазначене майно, але з якого не був сплачений податок на доходи фізосіб (ПДФО) і сплатити податок нижче звичайної ставки.

Крім того, наголошується, що уряд має підготувати із залученням представників бізнесу, експертів і народних депутатів пропозиції щодо системного вдосконалення та спрощення процедур адміністрування податків та зборів, забезпечення чіткості правил оподаткування, уніфікації та зрозумілості термінології.

«Відповідний законопроект має бути внесений на розгляд Верховної ради України до кінця 2020 року», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».