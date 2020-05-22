Леся Никитюк произвела фурор идеальной фигурой в соблазнительном купальнике

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Инстаграм стильный кадр из отдыха на море

Так, как известно, сейчас звезда находится на карантине и постоянно делится фото, сделанными в отпуске до самоизоляции. Поэтому сегодня она решила показать летний образ, немало впечатливший фанатов. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На снимке девушка была в стильном белом купальнике с завязками по бокам, аккуратно оголяющем пикатные участки тела звезды. Сама она позировала боком к объективу и с солнцезащитными черными очками.

В подписи она отметила, что “Когда???” – с намеком, когда закончится карантин и она сможет вернуться к активным путешествиям.

«Орёл и Решка?», «Ещё не скоро ! 😀», «Як я сумую за Бердянськом», «Леська ты круче чем Джоли», «Леся, какой у вас рост?», «Леся ! Ты крутая!!!🔥🔥🔥🔥🔥💋🌈🌈🌈 Так держать!», «Чорне море ?», «А коли це всі ж кордоны закриті???🙉», «Вот же она принцеса ангел мой неземной ты не представляешь какая же ты восхитительно потрясающая леди мечта», «Джаред Лето сдохнет, когда увидит это фото 🔥🔥🔥💣💣💣💣».