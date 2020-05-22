Клубника: медики назвали пользу и вред самой летней ягоды

Клубника имеет как преимущества, так недостатки для здоровья

Сезон клубники продолжается и будет длиться до конца июня. Ягоды можно не только добавлять в свой рацион, но и заготовить впрок. Чтобы сохранить максимум витаминов в клубнике и для зимнего периода, лучше ее заморозить, чем готовить варенье.

Клубника хороша как в горячих блюдах, так и при выпечке. Вариантов сочетания огромное количество, поэтому не бойтесь экспериментировать.

Помимо замечательного вкуса, клубника имеет много полезных свойств. О них рассказала известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Польза клубники для здоровья

Клубника – источник многих витаминов, каротина, фолиевой кислоты, минералов, органических кислот, клетчатки и пектинов;

По концентрации витамина С клубника уступает только некоторым ягодам;

В 8 средних ягодах больше витамина С, чем в апельсине;

Клубника – это мощное природное средство для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических и кишечных заболеваний;

Ягода содержит мало калорий – всего 36-40 ккал в 100 г свежей клубники.

Лучше ягоду есть со сметаной или сливками – если у вас нет проблем с избыточным весом. Жир кисломолочных продуктов обволакивает стенки желудка и смягчает раздражающее действие клубники. Если нет кишечных расстройств, можно и со свежим молоком.

Вред клубники для здоровья

Раннюю клубнику можно есть, но в небольших количествах – не более 100-150 г в день. А вот детям до 6-7 лет ее давать нельзя. Более позднюю ягоду давать детям можно, но тоже в небольших порциях – не больше 100 г в день.

Клубнику не нужно есть с сахаром – в организме человека и так избыток сахара, а если страдаете лишним весом, то тем более.

Нельзя клубнику употреблять и в качестве десерта: после первого, второго и третьего ягода может вызвать брожение в желудке. Клубника, как и все ягоды и фрукты, может быть только отдельным приемом пищи.

СЕГОДНЯ.ua