Клубника: медики назвали пользу и вред самой летней ягоды

Клубника имеет как преимущества, так недостатки для здоровья
Сезон клубники продолжается и будет длиться до конца июня. Ягоды можно не только добавлять в свой рацион, но и заготовить впрок. Чтобы сохранить максимум витаминов в клубнике и для зимнего периода, лучше ее заморозить, чем готовить варенье.
Клубника хороша как в горячих блюдах, так и при выпечке. Вариантов сочетания огромное количество, поэтому не бойтесь экспериментировать.
Помимо замечательного вкуса, клубника имеет много полезных свойств. О них рассказала известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.
Польза клубники для здоровья
- Клубника – источник многих витаминов, каротина, фолиевой кислоты, минералов, органических кислот, клетчатки и пектинов;
- По концентрации витамина С клубника уступает только некоторым ягодам;
- В 8 средних ягодах больше витамина С, чем в апельсине;
- Клубника – это мощное природное средство для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических и кишечных заболеваний;
- Ягода содержит мало калорий – всего 36-40 ккал в 100 г свежей клубники.
Лучше ягоду есть со сметаной или сливками – если у вас нет проблем с избыточным весом. Жир кисломолочных продуктов обволакивает стенки желудка и смягчает раздражающее действие клубники. Если нет кишечных расстройств, можно и со свежим молоком.
Вред клубники для здоровья
- Раннюю клубнику можно есть, но в небольших количествах – не более 100-150 г в день. А вот детям до 6-7 лет ее давать нельзя. Более позднюю ягоду давать детям можно, но тоже в небольших порциях – не больше 100 г в день.
- Клубнику не нужно есть с сахаром – в организме человека и так избыток сахара, а если страдаете лишним весом, то тем более.
- Нельзя клубнику употреблять и в качестве десерта: после первого, второго и третьего ягода может вызвать брожение в желудке. Клубника, как и все ягоды и фрукты, может быть только отдельным приемом пищи.
СЕГОДНЯ.ua