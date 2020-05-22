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«Бідні люди»: у 200-метровій черзі на тролейбус кияни стояли півтори години

22.05.2020

Жителі Києва відобразили на відео, як місто потерпає через відсутність нормально працюючого транспорту.

Співробітники компаній, що відкрилися після карантину, змушені за півтора-дві години стояти в черзі, щоб дістатися на роботу. Страждають не тільки мешканці віддалених житлових масивів, таких як Троєщина. Без метро погано довелося всієї лівобережної частини міста, в тому числі густонаселених масивах Дарниця і Воскресенки.

«Люди півтори години стоять в 200-метровій черзі на тролейбус. Причому стоять не тільки троєщинці, але і жителі Дарниці, які з п’яти ранку їхали сюди, що звідси їхати на Петрівку. А все тому, що хтось скасував карантин, але не запустив транспорт», — констатують автори відео.

 

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