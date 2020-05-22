«Бідні люди»: у 200-метровій черзі на тролейбус кияни стояли півтори години

Жителі Києва відобразили на відео, як місто потерпає через відсутність нормально працюючого транспорту.

Співробітники компаній, що відкрилися після карантину, змушені за півтора-дві години стояти в черзі, щоб дістатися на роботу. Страждають не тільки мешканці віддалених житлових масивів, таких як Троєщина. Без метро погано довелося всієї лівобережної частини міста, в тому числі густонаселених масивах Дарниця і Воскресенки.

«Люди півтори години стоять в 200-метровій черзі на тролейбус. Причому стоять не тільки троєщинці, але і жителі Дарниці, які з п’яти ранку їхали сюди, що звідси їхати на Петрівку. А все тому, що хтось скасував карантин, але не запустив транспорт», — констатують автори відео.