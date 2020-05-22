Кривава бійня на Житомирщині: причина загибелі учасників АТО й нові подробиці

Розстріл семи осіб в Житомирській області обростає новими подробицями. Як виявилося, майже всі загиблі — діючі або колишні бійці Нацгвардії або ж волонтери.

А за кілька годин до вбивства на місці трагедії побували співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполиции, що затримували там місцевого поліцейського начальника.

Про початок розслідування вбивства семи чоловік біля села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області вранці 22 травня повідомили обласні поліція і прокуратура. За їх версією, близько години ночі між 58-річним орендарем ставка і групою приїжджих виник конфлікт. В результаті якого сім з приїжджих були вбиті на місці або смертельно поранено.

Незабаром подію прокоментував в Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко. За його версією, біля водойми відпочивала компанія — орендар і вісім його друзів. До першої години ночі шестеро пішли спати в сарайчик, а двоє продовжили випивати з орендарем. Раптом той «на ґрунті раптово виниклих різких неприязних відносин» взяв свою мисливську рушницю «Іж-58», убив товаришів по чарці, а потім розстріляв сплячих. Але одному з відпочивали вдалося втекти в Новоселицю і викликати поліцію.

Проте незабаром в ЗМІ та інтернеті почали з’являтися інші версії. За однією з них, на орендаря «наїхала» місцева поліція, вимагаючи платити щомісячну «данину». І коли той здав здирників у Держбюро розслідувань, мстити за поліцейських приїхали атошники. За іншою — в ході п’янки виник конфлікт з приводу служби в армії, і один з атошников господаря ножем поранив у руку. Після чого той почав розстрілювати гостей.

Як виявилося, конфлікт з одним з місцевих поліцейських у орендаря ставка Анатолія З. дійсно був. Анатолій заявив в Департамент внутрішньої безпеки Нацполиции про вимагання з боку начальника Попільнянського відділення поліції Руслана М., повідомило джерело «ФАКТІВ». За те, що поліція не буде втручатися в роботу рибного господарства З., Руслан М. нібито вимагав щомісячний «внесок» у 10 тисяч гривень. Після чого 20 травня співробітники ДВБ та ДБР задокументували передачу підполковнику М. 5 тисяч гривень (частина «оброку» З. заплатив рибою). А 21 травня Руслана М. затримали на березі ставка після передачі йому другої частини щомісячної суми.

Конфлікт з гостями виник, за даними джерела «ФАКТІВ», вже під час закінчення застілля. Нібито один з гостей, що пройшов АТО, обурився ставленням Анатолія З. до війни на сході України: нібито той «москаль» (він переїхав в Україну з Росії), не хоче відпускати дітей захищати Україну від російських окупантів. У запалі сварки він навіть спробував вдарити того (за деякими даними, поранив у руку). Але Анатолій застрелив нападника зі своєї рушниці, яка була поруч з ним в сарайчику, де компанія вечеряла. А потім вистрілив у другого товариша по чарці. В цей час постріли почули інші учасники компанії, частина з яких ще не встигли заснути в іншому сарайчику. Дехто спробував вступити в перестрілку з Анатолієм (троє загиблих — бійці Нацгвардії, тільки недавно приїхали у відпустку з зони ООС, ще двоє служили в АТО раніше, більшість з приїжджих були озброєні мисливськими карабінами, в тому числі — модифікованими «калашниковими» і пістолетами), але був убитий. Частина гостей були застрелені сплячими. Вижити вдалося лише 43-річному Вадиму Ф., упросившему З. не вбивати його. Коли той утік, орендар зателефонував дружині, розповівши про те, що трапилося, а також в Департамент внутрішньої безпеки, попросивши, щоб його заарештували співробітники ДВБ, а не місцевої поліції, яким він не довіряв.

Те, що поліція та ДБР затримали правоохоронці за підозрою у вимаганні, «ФАКТАМ» підтвердила і спікер обласного главку поліції Алла Ващенко. Однак, за її словами, «наїзду» атошников після цього не було. Насправді всі вісім чоловіків — кияни віком від 29 до 50 років — приїхали на ставок ще до затримання поліцейського, в ніч на 21 травня. Вони давно знайомі з орендарем ставка, неодноразово приїжджали сюди, як і цього разу, на риболовлю. І обстановка на місці події говорить про те, що там був відпочинок і дружнє застілля. Конфлікт дійсно виник між орендарем і двома його гостями, коли решта пішли спати. Але розповісти про причини може тільки затриманий — інші учасники загинули. А викликав поліцію 101 киянин початок конфлікту не бачив. Зараз вижив житель Києва і орендар дають свідчення, їх перевіряють і поки не розголошують. Також у поліції підтвердили «ФАКТАМ», що затриманий дзвонив після розстрілу в ДВБ і те, що на місці вилучено мисливську зброю, що належала як затриманого, так і загиблим.

Те, що більшість загиблих — учасники АТО і волонтери, і повідомляє видання Dетектив-Info. За їх даними, вбито бійці батальйону імені Кульчицького Владислав М. і Андрій М, нацгвардеец-резервіст Віталій Ст., атошники з позивними «Фінн» і «Іскандер», волонтери Роман Х. і Олександр Б.

В даний час затриманому, що визнає свою провину, готується підозра у вбивстві двох і більше осіб. Також йому призначать судово-психіатричну експертизу.