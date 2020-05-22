На місці бійні біля озера на Житомирщині знайшли п’ять одиниць зброї

Поліція изїяла п’ять одиниць вогнепальної зброї на місці масового вбивства біля озера в селищі Новоселиця Житомирської області. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції. Як повідомляється, попередньо встановлено, що вісім чоловіків приїхали до ставка на відпочинок в ніч з 20 на 21 травня.

З орендарем, підозрюваним в злочині, вони були знайомі раніше і підтримували приятельські стосунки.

“Конфлікт виник після вживання алкоголю між трьома чоловіками: один з них – орендар, двоє – відпочиваючі.

В ході конфлікту підозрюваний убив двох чоловіків, з якими випивав, потім пішов до іншого будиночка, де перебувало ще шість осіб. Там від його пострілів загинули п’ять чоловік”, – йдеться в повідомленні. Одному учаснику вдалося втекти в село, звідки він і повідомив про подію поліцейським. “В даний час встановлені особи загиблих: це – добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі Києва віком від 29-ти до 50-ти років. Серед загиблих – троє військовослужбовців Національної гвардії України, які перебували на вихідних днях після повернення з ООС”, – відзначили в поліції.

“В ході огляду місця події поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Встановлено, що вона зареєстрована й належить учасникам події. Серед вилученої зброї – мисливську рушницю, з якого стріляв орендар ставка”, – уточнили в поліції. Призначена судово-медична експертиза тіл загиблих, опитані очевидці події, проводяться інші слідчі заходи. Триває подальше з’ясування всіх обставин.