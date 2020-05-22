У Нацгвардії підтвердили, що лауреата премії «Гордість країни» у Харкові побив їх боєць

Лауреата премії «Гордість країни» Івана Литвинова в Харкові побив боєць Національної гвардії.

Про це повідомляє NewsRoom з посиланням на прес-службу Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ.

У Нацгвардії повідомили, що на відео зображений військовослужбовець за контрактом військової частини 3017. За даним фактом було призначено службове розслідування, за результатами якого буде дана принципова оцінка діям військовослужбовця та вжиті відповідні заходи. Не виключається, що він може бути звільнений зі служби.

Між тим у соціальних мережах повідомляють, що Литвинова побив військовослужбовець Степан Мариняк. На тлі скандалу нацгвардеец був змушений очистити свою сторінку в Instagram, а також видалив частину фото в Facebook.