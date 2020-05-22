Рибчинський: які на Донбасі терористи?! Там російська армія!

Народний артист України і відомий поет Юрій Рибчинський переконаний, що шість років на Донбасі проти українців воюють не терористи, а регулярні війська Росії.

Про це український поет і драматург висловився в інтерв’ю fakty.ua.

«Вже шостий рік! Ця війна йде вже більше, ніж Друга світова. Я спочатку був за введення воєнного стану по всій країні і проти всяких назв: АТО, ООС. Які на Донбасі терористи?! Там російська армія – давайте називати речі своїми іменами», – заявив Рибчинський.

Поет вважає «головним лихом» для України те, що вона в 1991 році не вибрала західну модель держави, а багато років повторювала за Росією.

«Починаючи з «ваучеризації». Але собака повинна копіювати поведінку собаки, ну, або вовка в крайньому випадку. А ми хочемо рівнятися на мамонта», – зазначив артист.

Юрій Рибчинський у п’ятницю, 22 травня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 75 років.