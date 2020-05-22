Настають великі війни: у Росії з’явилися хороші шанси

Холодна війна, п’ятого етапу для Росії і першого — для Китаю, загострюється.

Про що не говорять політики і військові.

Холодна війна вигідна всім великим гравцям (США, Китаю, Росії) як стимул для структурної перебудови економіки, зміцнення економіки самодостатності» і прискорення технологічного розвитку.

Для США холодна війна — спосіб існування в найближчі 10 років. Ціна «примушення Росії до стратегічного відступу на умовах переможця» в холодній війні дорівнює прибуткам Америки протягом 10 років (рейганоміка). Ціна утримання олімпу однополярного світу — 35 років, а на момент вступу в холодну війну на два фронти наблизиться до 50.

Без якісного розвитку продуктивних сил подолати боргову ситуацію ні домогосподарствам, ні фірми, ні державі неможливо, а без холодної війни неможливо збільшувати запозичення без ризику зіткнення з зростанням вартості боргу, внутрішньої нестабільності на тлі зростання «технологічної безробіття».

Для Китаю, досягла значного прогресу у період індустріальної революції, створює нові робочі місця і супроводжувалася підвищенням добробуту населення, мета — вийти в лідери технологічного розвитку до 2025 р. без «затягування поясів» — нездійсненна, а холодна війна стимулює затягування.

Заява США про відкриття другого фронту на Сході і перехід до гострої фази холодної війни з Китаєм дає Росії шанс для закріплення статусу охоронця Євразії за формулою «спина до спини», становлення в ролі країни-цивілізації, прискорення реіндустріалізації і прориву в четвертий технологічний уклад на базі суверенної фінансової системи.

Гасло «Лише б не було війни» застарів разом з ветеранами Вітчизняної та Другої світової. Чи означає це, що люди готові до війни? До війни, зачіпає власну територію. Не готові, про що свідчить коронавірусна істерія, але готові смакувати війни на чужих територіях.

Політика злісної русофобії збільшує кількість росіян, «можуть повторити» заради збереження нації.

Причин для глобальної війни немає

Перша світова почалася з сараєвського приводу, стверджують багато. Оману. Приводи не домінують над причинами. Була причина — йшла друга промислова революція в Європі, загострює боротьбу за лідерство і ринки. Російська імперія зробила помилку і втягнулася в чужу війну. Друга світова базувалася на теорії расової вищості та теорії військового кейсианства, передбачають розширення територій та боротьбу за ресурси.

Сьогодні тільки один привід має обриси причини.

Це замах на долар як світову резервну валюту через відмову країн, що входять в Опек+, від розрахунків, номінованих в нефтедолларе, але думаю, що буде вирішуватися через механізми недобросовісної конкуренції, втручання у внутрішні справи і організацію локальних конфліктів.

Можлива Третя світова війна без застосування стратегічної ядерної зброї? Ні, неможлива. Можлива міжконтинентальна, термоядерна війна між НАТО і Росією чи США і Китаєм і можливо в ній перемогти?

Розгромити противника і вижити самому можливо, а перемогти неможливо. Фундаментальні, класичні причини для розв’язування такої війни відсутні.

Війна не знизить, а збільшить борги США мінімум вдвічі і не здатна прискорити розвиток жодної з країн трикутника.

Пов’язана з ризиком неприйнятного збитку. Росія не готується до такої війни, інакше її військовий бюджет скорочувався б аж до переходу на сахаровскую конфігурацію нападу.

У трійці розуміють, що заяви про перехід до 4-го технологічного укладу і ексклюзивному лідерство неспроможні в найближчі 10 років, а побудова нового технологічного укладу на фундаментальні відкриття 70-х (немає нових) потребуватиме щонайменше подвійного збільшення обсягів виробництва електроенергії.

Прориви у фундаментальній науці вимагають величезних вкладень і іншого підходу. Бізнес-підхід не працює, а у держав грошей немає. Квантовий генератор, комп’ютер, графен з 70-х. «Шаттл», «Буран», Су-34, F-35, він же Як-41, гиперзвук, інтернет з 80-х.

США і Китай, навчилися вдосконалювати технології, що базуються на старих фундаментальні відкриття США і СРСР, і займаються навколонаукових раціоналізаторством і упровадженням, імпортом технологій і мізків, тому і виникають взаємні звинувачення в крадіжках інтелектуальної власності.

Не зосереджені на фундаментальних наукових відкриттях, а фінансових і енергетичних ресурсів для переходу до індустріальної революції — 4.0 на досягнення 70-х немає.

Росія в особі Радянського Союзу на початку 80-х була готова до прориву в 4-й технологічний уклад до кінця 90-х за умови відмови від політики стратегічного відступу, прив’язки рубля до долара, розмноження нероб у навколонаукових колах і впроваджувальних інститутах.

Сьогодні Росія опановує механізми впровадження наукових досягнень, покращує систему навколонаукових раціоналізаторства і готова до нових фундаментальних проривів на базі природоподобных технологій, але не має системи рублевого інвестування в революційні виробництва.

Можлива війна між Україною і Росією

Неможлива. Якщо Київ перейде червоні риси на Донбасі, то Росія, спираючись на Статтю 51 Статуту ООН, проведе локальну операцію з примусу до миру. Не виключено, що за сербським сценарієм.

І навіть якщо масштабне вторгнення, то війною його будуть вважати лише до призначення нового уряду в Києві, яке назве ці події боротьбою за звільнення України від нацистів, а дату взяття під контроль Києва узаконить як національне свято — День звільнення.

Приводи для локальних конфліктів

Перехід до політики егоїзму руйнує основи американського моралізаторства, а пандемія добиває його. Право на моралізаторство матеріально. Сприяє економічній експансії на умовах володаря.

Розширення НАТО на Схід і Балкани мало три мети: створення умов для економічного домінування лідера, тиражування цілей для удару, примушує Росію до втягування в гонку озброєнь, виведення з-під удару лідера і цінних союзників.

Райони розгортання і ПРО плани по переміщенню ядерної зброї в Польщу і Румунію — тому підтвердження. Поляки приндяться, але мріють поділитися «щастям» з Болгарією, Чорногорією, Україною і Грузією, але втілити мрії в реальність не вдається. Системи швидко не перенесеш, а Україна і Грузія потрапляють під превентивний удар Росії в момент розміщення.

Борги стримують розвиток США. Спокуса списання неринковими методами великий, як і спокуса завдання неприйнятної шкоди конкуренту неринковими способами. Розуміють, що дестабілізація стимулює приплив капіталу в Америку, як і те, що сторона, зіткнулася з войовничим проявом недобросовісної конкуренції, відповість асиметрично, аж до нанесення неприйнятного збитку.

Пандемія продемонструвала більшу вразливість складних економік. При переході до жорсткої конфронтації російська і китайська економіки постраждають, але встоять, а американська ляже.

Локальні конфлікти можуть бути дуже чутливими для окремих країн. Спалахнувши на далекому, ТВД миттєво переміститься на об’єкти, розташовані на суміжних з лідером територіях.

Конфлікт на Близькому Сході між Росією і США переміститься в Європу. Спалахнув у Південно-Китайському морі між США і Китаєм — переміститься на Тайвань, Південну Корею і Японію. Збиток сателітів буде неприйнятним для них, але не призведе до обміну міжконтинентальними ударами між лідерами.

Раціоналізм і технології збільшать збиток у локальних конфліктах

Стратегічна зброя, як і раніше, буде зброєю стримування і до тієї пори, поки не будуть нанесені удари тактичним зброєю по цілям на національних територіях країн трикутника, застосовуватися не буде, а в разі помилкового застосування знищиться на зустрічних курсах в режимі самоліквідації за взаємною домовленістю атакуючих сторін.

Із сотень дешевих тисяч літаків і ракет досягнуть мети одиниці.

Здоровий глузд змушує виробляти менше зброї, але вищої якості, що підвищує руйнівний потенціал локальних конфліктів.

З метою оптимізації витрат на оборону той, що обороняється буде знищувати не тільки ракети та їх носії, але і місця дислокації носіїв та центри управління.

У зв’язку з переходом на гиперзвук і ядерні заряди малої потужності рішення про нанесення тактичної ядерної перейде від президентів до генералам, полковникам, а років через п’ять — до штучного інтелекту. Піддався нападу не знає про комплектації атакуючого заряду, тому у відповідь – зустрічний удар буде ядерним. За винятком випадків, коли об’єкти нападу розташовані за межами національної території.

Про агресора, противника і партнерів

На Україні, в Брюсселі і Вашингтоні, Росія — ворог. Події в Криму і на Донбасі — акти агресії. Для Росії Україна, Брюссель і Вашингтон — брати і партнери, а події в Криму та Донбасі — наслідок пронатовського перевороту в Києві.

Українське твердження про російської агресії базується на двох аксіомах: старший брат перетерпить і простить; «а нас за що?». Базується на отриманні вигоди з конфлікту між Росією та Європою, що підтверджено близькістю: російської прозахідної інтелігенції та Грушевського; радянських дисидентів і бандерівців; російських лібералів і свідомих українців. Українські формулювання нестійкі. Зникають з припиненням замовлень від «партнерів».

Розбіжності між Росією і Європою принципові. Визначення ворога у росіян і англосаксів несумісні в принципі.

Росіяни називають ворогами тих, хто напав або завдав неприйнятного збитку. Англосакси — тих, хто здатний відповісти на напад неприйнятним для них збитком.

Про Україну

Економічне, логістичне, військове значення України для Європи та Росії незначні. Чому європейці пішли на ризик загострення відносин з Росією, вдираючись на Україну?

Заради прямого доступу до російським українцям. Для Росії вони родичі. Для Європи — суб’єкт для переформатування свідомості і масових маніпуляцій, відпрацювання технологій з метою перенесення на росіян, які проживають в Росії.

Про Росію

Росія, яка ініціювала стратегічне відступ заради закінчення холодної війни, понесла величезні економічні, демографічні та територіальні втрати, але сукупний військовий потенціал сучасної Росії вище радянського. Радянський Союз боровся за стабільний біполярний світ з елементами конвергенції, що вимагало постійного стратегічного присутності у всіх регіонах світу.

Росію влаштовує стабільний багатополярний світ, який спирається на неподільну безпека, що дозволяє діяти і відповідати на виклики з національної території і що, в свою чергу, знижує витрати на оборону, підвищує ефективність бойового застосування збройних сил.

Про спосіб перемоги та переможців у “холодній війні”

Для США образ перемоги — в гарантованому лідерство однополярного світу. Програють тому, що не володіють достатніми ресурсами для війни на два фронти, а спроба отримати за рахунок союзників і сателітів загрожує розвалом НАТО та інших інтеграційних об’єднань.

Для Китаю образ перемоги — в ролі світового технологічного лідера, що забезпечує високий рівень життя всього населення Піднебесної. В умовах жорсткої конфронтації з США та Європою мета недосяжна.

Росія не мріє про олімпі лідера і не планує повертати біполярний світ.

Для Росії образ перемоги — неподільна безпека як мінімум на Євразійському континенті, сталий розвиток держави-цивілізації, що є охоронцем миру в Євразії, здатного будувати і сприяти іншим у побудові відносин на умовах чесної конкуренції і взаємовигідного співробітництва.

Образ реалістичний і привабливий для інших, що збільшує шанс на перемогу. Важливо пам’ятати: холодна війна не базувалася і не базується на протистоянні ідеологій, а є зручним способом недобросовісної конкуренції, примушування власного населення до консолідації.

Можлива розрядка через «Карибська криза — 2.0»

Розрядка можлива і без кризи. Досить заявити про розпуск НАТО і вивести війська США з суміжних з Росією і Китаєм територій. Ремейка «Карибської кризи — 2.0» очікувати не варто з причини недовіри між лідерами і багатовладдя в США, не сприяє реалізації домовленостей.

Швидше, розрядка настане після жорсткого локального конфлікту за сценарієм, описаним вище, а хто буде в ролі Куби — час покаже.