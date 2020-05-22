«АвтоВАЗ» спростував інформацію про зняття з виробництва Lada Xray

Російський автовиробник «АвтоВАЗ» не збирається знімати з виробництва модель Lada Xray. Про це 22 травня повідомляє «Российская газета» з посиланням на прес-службу підприємства.

Наголошується, що раніше в паблике AvtoVAZ News соцмережі «ВКонтакте» з’явилася інформація про те, що «АвтоВАЗ» поступово зменшить обсяг випуску Lada Xray, пізніше перейде на складання моделі виключно під замовлення, а потім вже завершить випуск хетчбека.

У прес-службі «Автовазу» спростували чутки про зняття з виробництва моделі, зазначивши, що компанія не планує відмовлятися від сімейства автомобілів Lada Xray.

21 травня повідомлялося, що «АвтоВАЗ» почав фарбувати модель Lada Vesta Sport в два нових кольори — чорний металік «Маестро» і яскраво-синій металік «Дайвінг».