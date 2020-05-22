Євросоюз замість “розколу і розвалу” виходить на новий рівень інтеграції

Еврокубышка створена вперше в історії Європи для подолання наслідків пандемії.

Так, це справді історичний прорив.

Протягом всієї історії існування проекту об’єднаної Європи, діяв принцип «дружба дружбою, а борги нарізно».

Будь-яка спроба ввести колективну фінансову відповідальність всього Євросоюзу за борговими зобов’язаннями окремих країн або — не дай Бог — банківських або промислових конгломератів зустрічала рішучий відсіч більшості, в першу чергу провідних країн — Німеччини і Франції, а також всіх консервативних сил субконтиненту.

І ось, навала коронавіруса і пов’язані з ним лиха допомогли Євросоюзу перейти на новий рівень інтеграції: затвердити принцип фінансової солідарності, хоч і обмежений.

Франко-Німецький пакт «відродження економіки Європи» передбачає відповідальність бюджету ЄС за боргові зобов’язання на 500 млрд. євро. На цю суму ЄС випустить і продасть на ринку спеціальні облігації, виручка від яких наповнить Фонд відродження. Кошти з Фонду будуть за квотами надаватися постраждалим країнам — членам ЄС.

Важливе обмеження: країнам — одержувачам допомоги не буде дозволено використовувати кошти Фонду для погашення раніше накопичених державних боргів. Це особливо болісно для Італії, критичні борги якої складають вже близько 2,5 трлн євро.

Думається, тим не менш, що Євросоюз не допустить суверенного дефолту якоїсь своєї країни, бо це неминуче кине тінь на всю перспективу швидкого економічного відродження Європи.

Дивно, що безпрецедентний план Меркель-Макрона був з рідкісною одностайністю затверджений у правлячій коаліції Німеччини. Рейтинги підтримки канцлера Меркель і її партії на максимальних відмітках за кілька років.

Схоже, Євросоюз замість «розколу і розвалу» (як передрікали різні псевдоексперти) виходить на новий рівень інтеграції та солідарності, додаючи в свою систему колективну фінансову відповідальність.