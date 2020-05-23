В Африці коронавірусом заразилися вже більше 100 тисяч людей

Кількість виявлених випадків інфікування новим коронавірусом в африканських країнах до 22 травня перевищила 100 тисяч. Лідером за кількістю заражених стала Південно-Африканська Республіка.

Про це свідчать дані порталу Worldometers, який відстежує ситуацію з поширенням вірусу в світі.

У ПАР зафіксовано 20 125 хворих. На другому місці розташувався Єгипет (15 786 заражених), на третьому — Алжир (трохи менше 8 тисяч).

За час пандемії в Африці через коронавіруса померли 3,1 тисяч осіб. Більше 41 тисячі одужали.

Всього в світі до теперішнього моменту захворіли 5 257 933 осіб. З інфікованих 336 921 чоловік померли.

Раніше в травні у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що пандемія COVID-19 в наступні півтора року може забрати життя 190 тисяч африканців, а при провалі заходів стримування епідемії на континенті заразяться від 29 до 44 млн осіб.